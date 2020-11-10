09:38
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 10 ноября 1980 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 10 ноября 1980 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +25,6 градуса.

Самым холодным 10 ноября было в 1953-м, когда температура составила −21,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет +4,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был ноябрь 1980 года, когда средняя температура составила +8,6 градуса.

Самым холодным — ноябрь 1952-го. Тогда среднемесячная температура составила −4,1 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 10 ноября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит −1-+1 градус. Днем в столице солнечно. Воздух прогреется до +11-13 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172157/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым было 9 ноября 1992 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 8 ноября 2006 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 7 ноября 2006 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 1 ноября 2017 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 31 октября 2017 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 18 октября 2002 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 17 октября 1945 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 4 октября 2013 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 3 октября 2011 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 27 сентября 2019 года
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях появилось фото Атамбаева, гуляющего по&nbsp;двору исправительной колонии В соцсетях появилось фото Атамбаева, гуляющего по двору исправительной колонии
День 7&nbsp;ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Бизнес
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
Станцуй и&nbsp;выиграй классные призы в&nbsp;конкурсе от&nbsp;организации туризма Кореи Станцуй и выиграй классные призы в конкурсе от организации туризма Кореи
Специалисты O!Store: Мы&nbsp;живем в&nbsp;условиях новой реальности Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
10 ноября, вторник
09:30
Садыр Жапаров: Молодежь — двигатель нашей страны Садыр Жапаров: Молодежь — двигатель нашей страны
09:02
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 10 ноября 1980 года
08:46
COVID-19. В Кыргызстане проверят склады частных фармкомпаний
08:30
О реформах Садыра Жапарова рассказал в Анкаре глава МИД
9 ноября, понедельник
22:06
Заасфальтировать проход к дому на проспекте Манаса просят его жильцы
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 ноября: днем без осадков
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
19:39
По факту пожара на Орто-Сайском рынке возбуждено уголовное дело