10:48
USD 81.80
EUR 95.48
RUB 1.03
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли пять человек

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали пять смертей от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке скончались три человека, в Баткенской области — один, Таласской — один.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 155 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171551/
просмотров: 444
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 332 человека
В КР выявили 436 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 59 879
В Кыргызстане еще три медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли пять человек
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 426 человек
В КР выявили 565 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 59 443
Иссык-Кульский врач-долгожитель, и как в глубинке боролись с коронавирусом
Правозащитники просят ГСИН не обижаться на критику и замечания
В Кыргызстане еще один медик заразился коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли три человека
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;собирается арестовывать Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев не собирается арестовывать Садыра Жапарова
Центральная Азия может превратиться в&nbsp;безжизненную пустыню Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню
Пакистан включил медвузы&nbsp;КР в&nbsp;черный список. В&nbsp;Минобразе обсудили ситуацию Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию
Учитель из&nbsp;Жумгала попал на&nbsp;Мадагаскар и&nbsp;изменил мнение о&nbsp;системе образования Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования
Бизнес
Успешная история трансплантации почки в&nbsp;Acıbadem Успешная история трансплантации почки в Acıbadem
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают акцию до&nbsp;1&nbsp;декабря Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают акцию до 1 декабря
MegaCom продлевает подключение к&nbsp;тарифам для школьников и&nbsp;студентов MegaCom продлевает подключение к тарифам для школьников и студентов
2 ноября, понедельник
10:42
Кыргызстанца приговорили к году колонии общего режима в России за кражу КамАЗа Кыргызстанца приговорили к году колонии общего режима в...
10:38
Камчи Кольбаева не привезли в суд. Заседание отложили
10:24
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли пять человек
10:23
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 332 человека
10:22
В КР выявили 436 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 59 879