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Общество

Ученые нашли связь между физическим трудом и деменцией

Ученые из Дании нашли связь между видом труда и риском развития деменции. Выяснилось, что у работников, профессия которых связана с физическим трудом, расстройство появляется на 55 процентов чаще. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Medicine & Science in Sports, пишет издание Lenta.ru.

Исследователи пришли к выводу, что физическая работа изнашивает мозг, а также внутренние органы, особенно сердечно-сосудистую систему. Ранее полагали, что подобный труд, напротив, снижает риск ухудшения когнитивных функций мозга.

При этом здоровый образ жизни и занятия спортом вдвое снижают вероятность заболевания. По мнению ученых, эффект от физической нагрузки на работе и нагрузки в свободное время прямо противоположен.

В исследовании принял участие 4 тысячи 721 датский мужчина. Ученые стали наблюдать за ними в 1970-х годах, учитывая характер их труда, индекс массы тела, занятия спортом и наличие вредных привычек.

По мнению специалистов, первые признаки деменции можно заметить за десятилетия до того, как болезнь проявит себя в полной мере. Благодаря исследованию, считают они, работодатели смогут проводить профилактику деменции у сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171128/
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