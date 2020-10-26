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Общество

Для государственного природного парка «Ала-Арча» разработают ПДП

Проект детальной планировки разработают для государственного природного парка «Ала-Арча». Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявлен КГГП «Ала-Арча» при управлении делами президента. Отмечается, что планируемая площадь на разработку проектной документации для подготовки ПДП — 13 гектаров.

«Необходимо разработать эскизный и рабочий проекты: разбивочный план, план благоустройства, опорный план, генплан и другие необходимые разделы и комплекс услуг по подготовке разрешительной документации в полном объеме», — говорится в объявлении.

Кроме того, КГГП объявило конкурс по реконструкции альплагеря и столовой на территории природного парка.

На оба лота планируется потратить 1 миллион 200 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170777/
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