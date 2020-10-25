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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Представители МВД забрали из ЦИК документы, поступившие из Кара-Суйской ТИК

Вчера, 24 октября, во время обыска и выемки документов представитель МВД Максат Орунтаев и его коллеги забрали документы, поступившие в ЦИК из Кара-Суйской ТИК. Об этом сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

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«Наши доводы о том, что вскрывать и/или передавать избирательные документы можно только на основании коллегиального решения ЦИК, которое должно приниматься на открытом заседании, представители МВД полностью проигнорировали и продолжали производить незаконные действия. Я очень надеюсь, что вся документация сохранится в целостности и сохранности», — написала в соцсетях она.

Накануне в Центризбиркоме сотрудники правоохранительных органов провели обыск и выемку документов в рамках досудебного производства по факту массовых нарушений на выборах.

Ранее членов избирательной комиссии вызывали в милицию на допрос.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года. Центризбирком также назначил повторные выборы в Жогорку Кенеш на 20 декабря 2020-го. Административный суд это решение ЦИК отменил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170671/
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