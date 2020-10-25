Представители МВД забрали из ЦИК документы, поступившие из Кара-Суйской ТИК

Вчера, 24 октября, во время обыска и выемки документов представитель МВД Максат Орунтаев и его коллеги забрали документы, поступившие в ЦИК из Кара-Суйской ТИК. Об этом сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

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«Наши доводы о том, что вскрывать и/или передавать избирательные документы можно только на основании коллегиального решения ЦИК, которое должно приниматься на открытом заседании, представители МВД полностью проигнорировали и продолжали производить незаконные действия. Я очень надеюсь, что вся документация сохранится в целостности и сохранности», — написала в соцсетях она.