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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. 37 политических партий подали уведомления об участии в гонке

Уже 37 политических партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 20 декабря. Об этом сообщает Центризбирком.

Отметим, что сегодня последний день приема заявок. Ранее стало известно, что суд отменил решение избирательной комиссии о назначении повторных выборов на 20 декабря.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что комиссия приостановит прием документов от политорганизаций. «Но мы учтем это время, если Верховный суд примет иное решение и будет возможность возобновления процесса», — сказала она.

Итак, о намерении бороться за мандаты заявили следующие политические объединения:

  1. Партия зеленых Кыргызстана.
  2. «Бутун Кыргызстан».
  3. «Билим Илим Ордосу».
  4. «Мекен Ынтымагы».
  5. «Ата Мекен».
  6. «Ыйман Нуру».
  7. Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.
  8. «Единство народа».
  9. «Улут Ордо».
  10. «Элдик Кенеш».
  11. «Глас народа».
  12. «Патриот».
  13. «Актив».
  14. Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана.
  15. «Адилеттуу Кыргызстан».
  16. «Социал-демократы Кыргызстана».
  17. «Онугуу Кыргызстан».
  18. «Ордо».
  19. «Республика».
  20. «Ак-шумкар».
  21. «Реформа».
  22. «Улутман».
  23. «Нур».
  24. «Улуу Журт».
  25. «Буткул жаштар саясий партиясы».
  26. «Бирге-Вместе».
  27. «Власть народу».
  28. «Эл эрки».
  29. «Ак-Санат».
  30. «НДП Кыргызстан».
  31. «Ынтымак».
  32. Партия «Родины и созидания «Ак-Шам».
  33. «Бир Бол».
  34. «Кыргызстан».
  35. «Тартип-Порядок».
  36. «Эркин Эл».
  37. «Жаны Мезгил».

Отметим, что принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Сегодня и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170657/
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