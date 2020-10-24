Выборы-2020. 37 политических партий подали уведомления об участии в гонке

Уже 37 политических партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 20 декабря. Об этом сообщает Центризбирком.
Отметим, что сегодня последний день приема заявок. Ранее стало известно, что суд отменил решение избирательной комиссии о назначении повторных выборов на 20 декабря.
Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что комиссия приостановит прием документов от политорганизаций. «Но мы учтем это время, если Верховный суд примет иное решение и будет возможность возобновления процесса», — сказала она.
Итак, о намерении бороться за мандаты заявили следующие политические объединения:
- Партия зеленых Кыргызстана.
- «Бутун Кыргызстан».
- «Билим Илим Ордосу».
- «Мекен Ынтымагы».
- «Ата Мекен».
- «Ыйман Нуру».
- Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.
- «Единство народа».
- «Улут Ордо».
- «Элдик Кенеш».
- «Глас народа».
- «Патриот».
- «Актив».
- Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана.
- «Адилеттуу Кыргызстан».
- «Социал-демократы Кыргызстана».
- «Онугуу Кыргызстан».
- «Ордо».
- «Республика».
- «Ак-шумкар».
- «Реформа».
- «Улутман».
- «Нур».
- «Улуу Журт».
- «Буткул жаштар саясий партиясы».
- «Бирге-Вместе».
- «Власть народу».
- «Эл эрки».
- «Ак-Санат».
- «НДП Кыргызстан».
- «Ынтымак».
- Партия «Родины и созидания «Ак-Шам».
- «Бир Бол».
- «Кыргызстан».
- «Тартип-Порядок».
- «Эркин Эл».
- «Жаны Мезгил».
Отметим, что принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.
Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.
Сегодня и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го.