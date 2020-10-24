Выборы-2020. 37 политических партий подали уведомления об участии в гонке

Уже 37 политических партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 20 декабря. Об этом сообщает Центризбирком.

Отметим, что сегодня последний день приема заявок. Ранее стало известно, что суд отменил решение избирательной комиссии о назначении повторных выборов на 20 декабря.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что комиссия приостановит прием документов от политорганизаций. «Но мы учтем это время, если Верховный суд примет иное решение и будет возможность возобновления процесса», — сказала она.

Итак, о намерении бороться за мандаты заявили следующие политические объединения:

Партия зеленых Кыргызстана. «Бутун Кыргызстан». «Билим Илим Ордосу». «Мекен Ынтымагы». «Ата Мекен». «Ыйман Нуру». Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов. «Единство народа». «Улут Ордо». «Элдик Кенеш». «Глас народа». «Патриот». «Актив». Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана. «Адилеттуу Кыргызстан». «Социал-демократы Кыргызстана». «Онугуу Кыргызстан». «Ордо». «Республика». «Ак-шумкар». «Реформа». «Улутман». «Нур». «Улуу Журт». «Буткул жаштар саясий партиясы». «Бирге-Вместе». «Власть народу». «Эл эрки». «Ак-Санат». «НДП Кыргызстан». «Ынтымак». Партия «Родины и созидания «Ак-Шам». «Бир Бол». «Кыргызстан». «Тартип-Порядок». «Эркин Эл». «Жаны Мезгил».

Отметим, что принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Сегодня и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го.