Правозащитники: Суд затягивает процесс вдовы Аскарова по иску к правительству

В Верховном суде состоялся процесс по рассмотрению кассационной жалобы на определение предыдущих инстанций по иску правозащитника Азимжана Аскарова к правительcтву.

Юристы правозащитного движения «Бир Дуйно» отметили, что вдова Аскарова Хадича заявила ходатайство признать ее правопреемником.

Суд попросил Хадичу Аскарову представить справку, вступила ли она в наследство после смерти мужа. Документа у истицы не оказалось. Процесс перенесен на 30 октября.

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Правозащитники отмечают, что Верховный суд искусственно затягивает процесс рассмотрения кассационной жалобы Хадичи Аскаровой, требуя представление нотариально заверенных документов о вхождении ее в наследство после гибели супруга, и создает бюрократические барьеры.

Ранее Комитет ООН по правам человека установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному освобождению Аскарова, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать о мерах, принятых по решению комитета.

В июне Административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.