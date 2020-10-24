11:39
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Общество

Правозащитники: Суд затягивает процесс вдовы Аскарова по иску к правительству

В Верховном суде состоялся процесс по рассмотрению кассационной жалобы на определение предыдущих инстанций по иску правозащитника Азимжана Аскарова к правительcтву.

Юристы правозащитного движения «Бир Дуйно» отметили, что вдова Аскарова Хадича заявила ходатайство признать ее правопреемником.

Суд попросил Хадичу Аскарову представить справку, вступила ли она в наследство после смерти мужа. Документа у истицы не оказалось. Процесс перенесен на 30 октября.

Читайте по теме
Суд отказал вдове Азимжана Аскарова в правопреемственности по иску к кабмину

Правозащитники отмечают, что Верховный суд искусственно затягивает процесс рассмотрения кассационной жалобы Хадичи Аскаровой, требуя представление нотариально заверенных документов  о вхождении ее в наследство после гибели супруга, и создает бюрократические барьеры.

Ранее Комитет ООН по правам человека установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному освобождению Аскарова, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать о мерах, принятых по решению комитета.
 
В июне Административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.
 
Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170578/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Вторая волна. Правозащитники просят Садыра Жапарова разгрузить СИЗО и колонии
Дело Азимжана Аскарова. Вдова правозащитника получила документы на дом
Дом вдовы Азимжана Аскарова. ГРС не уполномочена выдавать документы на жилье
Вдова Азимжана Аскарова не может вернуть дом, где проживала с покойным мужем
Суд отказал вдове Азимжана Аскарова в правопреемственности по иску к кабмину
Чиновники в Джалал-Абаде путаются в данных о заболевших и умерших от COVID-19
ПЦР-анализ на коронавирус взяли у 22 человек из 9 тысяч заключенных
Пакет поправок в уголовное законодательство поступил в аппарат президента
Международные нормы были соблюдены. Президент о деле Азимжана Аскарова
Азимжана Аскарова сегодня похоронили в Узбекистане
Популярные новости
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
24 октября, суббота
11:32
Неизвестный украл дорогой электрический кабель у компании. Его задержали Неизвестный украл дорогой электрический кабель у компан...
11:29
Камчи Кольбаева водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия
11:14
В Бишкеке в эксплуатацию сдан новый корпус инфекционной больницы
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 октября
10:59
В Кыргызстане еще три медика заразились коронавирусом