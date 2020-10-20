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Общество

Учредителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека

Учредителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что, по предварительным данным, Ажимудинова водворили в следственный изолятор решением Ленинского районного суда Бишкека.

Отметим, что после беспорядков в столице учредитель «Акнета» пытался захватить компанию. После того как его выпустили из СИЗО-1 Бишкека, он пришел в офис ОсОО и пытался забрать себе кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169913/
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