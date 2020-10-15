Митинг на Старой площади закончился. Сторонники премьер-министра расходятся

Митинг сторонников Садыра Жапарова у Дома правительства закончился. Его сторонники расходятся. Часть участников расселись в автобусы и уехали в отель «Ак-Кеме», где они проживают с начала акций.

Фото 24.kg. Митингующие на Старой площади расходятся

Ранее Садыр Жапаров выступил перед своими сторонниками. Он объявил, что теперь исполняет обязанности президента Кыргызстана.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по Конституции должен был стать торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента.