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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митинг на Старой площади закончился. Сторонники премьер-министра расходятся

Митинг сторонников Садыра Жапарова у Дома правительства закончился. Его сторонники расходятся. Часть участников расселись в автобусы и уехали в отель «Ак-Кеме», где они проживают с начала акций.

24.kg
Фото 24.kg. Митингующие на Старой площади расходятся

Ранее Садыр Жапаров выступил перед своими сторонниками. Он объявил, что теперь исполняет обязанности президента Кыргызстана.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по Конституции должен был стать торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169500/
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