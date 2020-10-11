Беспорядки в Бишкеке. Равшан Джеенбеков задержан

Милиция задержала экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова. Об этом 24.kg сообщил адвокат Улан Сейитбеков.

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По его словам, в настоящий момент бывший парламентарий находится в ГУУР. В МВД подтвердили информацию.

Равшан Джеенбеков задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках на площади 9 октября.

Напомним, что в Бишкеке после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь был освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

10 октября Алмазбек Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворены Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего главы государства допрошены и отпущены под домашний арест.