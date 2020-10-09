ДУМК: Армия, органы МВД и ГКНБ должны оставаться вне политических игр

ДУМК полностью поддерживает позицию нейтралитета и заявляет о том, что армия, органы МВД и ГКНБ должны оставаться вне политических игр. Об этом в видеобращении сказал заместитель муфтия Кадыр Маликов.

Он отметил, что сегодня решается будущее Кыргызстана, стабильности и мира в нашей стране. А правоохранительные органы нашей страны, ГКНБ, МВД, Вооруженные силы Кыргызстана заявили о своей позиции нейтральности, невмешательства в политику.

«ДУМК полностью поддерживает позицию нейтралитета. Мы не должны допустить использование правоохранительной системы Кыргызстана, которая стоит на службе безопасности всего народа, в корыстных целях либо в достижении своих интересов», — сказал он.