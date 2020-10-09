ГКНБ: Все виновные в организации массовых беспорядков будут наказаны

«Все виновные в организации различных массовых беспорядков в последующем будут наказаны в рамках закона», — заявили в Госкомитете национальной безопасности.

Отмечается, что поступающая в ГКНБ оперативная информация свидетельствует о попытках отдельных сил организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия для достижения своих политических целей ценой жизни и здоровья мирных граждан страны.

Личный состав ГКНБ и МВД переведен на усиленный вариант несения службы, образован межведомственный оперативный штаб для фиксации, предупреждения и пресечения протиправной деятельности, локализации массовых беспорядков и задержания их организаторов.

Госкомитет считает необходимым довести до сторон, заинтересованных в скорейшей стабилизации общественно-политической обстановки в республике, об усилении принимаемых органами национальной безопасности мерах, направленных на установление лиц, которые намереваются организовать массовые беспорядки и дестабилизировать и так сложную ситуацию в КР.

«Имеющиеся данные дают основания полагать, что организация различных митингов в данной ситуации может спровоцировать наступление непоправимых тяжких последствий, за которые действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок», — предупредили в ГКНБ.