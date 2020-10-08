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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В селе Алексеевка местный житель захватил кооператив «Жайыл»

В селе Алексеевка местный житель захватил кооператив «Жайыл». Об этом 24.kg сообщили дольщики предприятия.

По их словам, директором кооператива является Доолот Абазканов. 6 октября около 100 человек ворвались в административное здание и под предлогом смены власти захватили его.

«Наш кооператив занимается сельским хозяйством. Ворвавшиеся представились активом села Алексеевка и устроили рейдерский захват. Из нашего сейфа украли деньги — 160 тысяч сомов и $2 тысячи 300. Кроме того, из офиса неизвестные вытащили оргтехнику и документы. Теперь работа кооператива парализована, на грани срыва уборка урожая», — сообщили редакции.

Дольщики кооператива просят возбудить уголовное дело и принять меры в отношении захватчиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168374/
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