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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Кто выйдет грабить, пожалеет. Вице-мэр Бишкека провел оперативное совещание

«Сегодня тех, кто выйдет с мыслью грабить народ, надо жестко ломать», — заявил вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов на оперативном совещании с участием представителей правоохранительных органов, районных акимиатов и дружинников. 

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Он отметил, что в каждом районе созданы дружины, которые будут помогать милиции защищать горожан. «У кого сегодня дурные мысли, если будут выходить и грабить народ, они пожалеют. Мы дадим отпор», — сказал Азиз Алымкулов.

Кроме того, он поднял вопрос, чтобы патрульная милиция задерживала автомобили, которые ездят по столице без госномеров, и помещала на штрафстоянку. «Таких мы тоже будем ловить», — добавил вице-мэр.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168152/
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