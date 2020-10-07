Сторонники Садыра Жапарова продолжают митинговать у Дома правительства в Бишкеке

В Бишкеке продолжается противостояние сторонников двух кандидатов на пост премьер-министра — экс-депутата Садыра Жапарова и баллотировавшегося от партии «Ата Мекен» кандидата Тилека Токтогазиева.

Сторонники первого вышли на акцию протеста к Дому правительства после того, как Тилек Токтогазиев заявил, что он назначен и. о. премьер-министра Кыргызстана.

«Дайте возможность Садыру Жапарову поработать хотя бы месяц или два, раз он изъявил такое желание», — сказал, выступая перед собравшимися, один из его сторонников.

Тех, кто лоббирует назначение на должность главы правительства Тилека Токтогазиева, митингующие считают провокаторами.