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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сторонники Садыра Жапарова продолжают митинговать у Дома правительства в Бишкеке

В Бишкеке продолжается противостояние сторонников двух кандидатов на пост премьер-министра — экс-депутата Садыра Жапарова и баллотировавшегося от партии «Ата Мекен» кандидата Тилека Токтогазиева.

Сторонники первого вышли на акцию протеста к Дому правительства после того, как Тилек Токтогазиев заявил, что он назначен и. о. премьер-министра Кыргызстана.

«Дайте возможность Садыру Жапарову поработать хотя бы месяц или два, раз он изъявил такое желание», — сказал, выступая перед собравшимися, один из его сторонников.

Тех, кто лоббирует назначение на должность главы правительства Тилека Токтогазиева, митингующие считают провокаторами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168118/
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