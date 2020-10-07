Партии «Реформа» и «Ата Мекен» не признают легитимность нового спикера Жогорку Кенеша Мыктыбека Абдылдаева. Об этом заявила лидер «Реформы» Клара Сооронкулова.

Она отметила, что вчерашнее заседание парламента прошло с нарушением всех процедур.

«Все процедуры происходили с грубейшими нарушениями. Призываем Мыктыбека Абдылдаева сложить свои полномочия и не стать оружием в руках сил, рвущихся в парламент», — сказала Клара Сооронкулова.

«Реформа» предлагает премьер-министром назначить человека, не связанного ни с одной политической силой.

«Мы поддерживаем исполняющего обязанности главы ГКНБ Омурбека Суваналиева. У него есть легитимность. Но он должен выйти и дать слово, что не будет защищать интересы ни одной политической партии», — сказала Клара Сооронкулова.