12:36
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество

«Реформа» и «Ата Мекен» не признают легитимность нового спикера Жогорку Кенеша

Партии «Реформа» и «Ата Мекен» не признают легитимность нового спикера Жогорку Кенеша Мыктыбека Абдылдаева. Об этом заявила лидер «Реформы» Клара Сооронкулова.

Она отметила, что вчерашнее заседание парламента прошло с нарушением всех процедур.

«Все процедуры происходили с грубейшими нарушениями. Призываем Мыктыбека Абдылдаева сложить свои полномочия и не стать оружием в руках сил, рвущихся в парламент», — сказала Клара Сооронкулова.

«Реформа» предлагает премьер-министром назначить человека, не связанного ни с одной политической силой.

«Мы поддерживаем исполняющего обязанности главы ГКНБ Омурбека Суваналиева. У него есть легитимность. Но он должен выйти и дать слово, что не будет защищать интересы ни одной политической партии», — сказала Клара Сооронкулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168045/
просмотров: 1475
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Член ЦИК обратилась в Генпрокуратуру по факту рассылки SMS
Выборы-2020. Скандалисты, балконские и владелец Maybach. Кто в списке «Реформы»
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Бизнес
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
7 октября, среда
12:33
В Кыргызстане приостановлено таможенное декларирование товаров В Кыргызстане приостановлено таможенное декларирование...
12:20
Некоторые отделы Государственной регистрационной службы Кыргызстана не работают
12:19
Офис «Кумтора» взят под контроль дружинниками
12:15
Из разбитых машин Бишкекской скорой помощи украли оборудование
12:13
«Реформа» и «Ата Мекен» не признают легитимность нового спикера Жогорку Кенеша