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Общество

Бишкекчане жалуются на проблемы со связью и интернетом

Бишкекчане жалуются на проблемы со связью. Затруднения возникли у абонентов MegaCom, O! и Beeline.

Отметим, что ранее объяснение происходящему дали в компании MegaCom. Оказалось, она срочно решила заняться профработами. «У нас наблюдаются затруднения в работе интернета и связи. Это связано с тем, что проводятся профилактические работы» — так прокомментировали происходящее в call-центре сотового оператора.

Позже на проблемы со связью и доступом в интернет стали жаловаться и абоненты сотового оператора «О!». В call-центре компании также сообщили о проведении плановых технических работ. «В связи с этим наблюдаются перебои со связью и доступом в интернет. Просим извинения за доставленные неудобства», — заметили в компании.

Сложности возникают и у абонентов Beeline. Связь пока работает относительно стабильно. Но дозвониться в справочную службу компании невозможно.

Напомним, что перебои со связью начались, как только силовики стали разгонять митингующих на площади Ала-Тоо. Столкновения с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются. Пострадавшие есть с обеих сторон. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167714/
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