Пользователи MegaCom жалуются на сбои в связи и мобильном интернете

Пользователи сотовой сети MegaCom сообщают о том, что связь периодически обрывается. Дозвониться практически невозможно.

Кроме того, перестал работать и мобильный интернет от компании. Отметим, что сложности стали возникать ближе к вечеру. А с началом разгона митингующих на площади Ала-Тоо связи вообще практически нет.

«У нас наблюдаются затруднения в работе интернета и связи. Это связано с тем, что проводятся профилактические работы», — так прокомментировали происходящее 24.kg в call-центре сотового оператора.