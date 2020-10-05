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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Пользователи MegaCom жалуются на сбои в связи и мобильном интернете

Пользователи сотовой сети MegaCom сообщают о том, что связь периодически обрывается. Дозвониться практически невозможно.

Кроме того, перестал работать и мобильный интернет от компании. Отметим, что сложности стали возникать ближе к вечеру. А с началом разгона митингующих на площади Ала-Тоо связи вообще практически нет.

«У нас наблюдаются затруднения в работе интернета и связи. Это связано с тем, что проводятся профилактические работы», — так прокомментировали происходящее 24.kg в call-центре сотового оператора.

В столице продолжается разгон митингующих.

Напомним, что сегодня на акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Провокации начались около 20.00, участники акции протеста перекрыли проезжую часть и пытались прорваться на территорию «Белого дома».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167688/
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