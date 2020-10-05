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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Разгон митинга в Бишкеке: к медикам пока никто не обращался

В Центр экстренной медицины Бишкека вызовов с центральной площади Ала-Тоо, где начался разгон митингующих, не поступало. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Очевидцы сообщают, что раненые и пострадавшие есть. Участников акции протеста подразделения милиции отесняют на близлежащие к площади улицы. Для разгона милиция применяет спецсредства — слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующих с площади вытеснили.

На акцию протеста ранее вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167674/
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