Разгон митинга в Бишкеке: к медикам пока никто не обращался

В Центр экстренной медицины Бишкека вызовов с центральной площади Ала-Тоо, где начался разгон митингующих, не поступало. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Очевидцы сообщают, что раненые и пострадавшие есть. Участников акции протеста подразделения милиции отесняют на близлежащие к площади улицы. Для разгона милиция применяет спецсредства — слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующих с площади вытеснили.

На акцию протеста ранее вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».