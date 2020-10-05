Митингующие у Театра оперы и балета теперь направились на площадь Ала-Тоо

Фото 24.kg. Митингующие у Театра оперы и балета направились на площадь Ала-Тоо

Митингующие в Бишкеке у здания Театра оперы и балета решили присоединиться к протестующим на центральной площади Ала-Тоо.

Здесь на акцию протеста вышли партии «Республика», «Бир Бол», «Замандаш» и «Ата Мекен». Они не признают итоги выборов-2020 и требуют их отмены.

Ранее на центральной плащади собрались также недовольные исходом выборов партии «Социал-демократы Кыргызстана», «Мекенчил» и присоединившийся к ним «Чон казат». На площади Ала-Тоо провокаторы попытались сорвать акцию протеста, но мужчины выстроились в живой щит и не пускают тех, кого считают чужими. Периодически тут происходят стычки.

Сотрудники милиции не вмешиваются в развитие событий. Однако по периметру площади замечены спецтранспорт и автобусы.