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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. У здания Театра оперы и балета проходит митинг четырех партий

Партии «Республика», «Бир Бол», «Замандаш» и «Ата Мекен» вышли на митинг у здания Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

«Эти выборы вызывают очень много вопросов и сомнений. Мы не согласны с результатами голосования. Соцсети были заполонены различными нарушениями. Мы считаем, что это повлияло на волеизъявление граждан. Мы требуем отмены результатов выборов», — рассказала кандидат от партии «Ата Мекен» Наталья Никитенко.

Член партии «Республика» Мирлан Жеенчороев призвал граждан выйти на митинг и выразить свою позицию.

«Мы все должны объединиться под кыргызским флагом. Мы будем продолжать выходить на митинг, пока не отменят результаты», — заявил Алмамбет Шыкмаматов.

На акции протеста собралось около 400 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167596/
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