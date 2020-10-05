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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Митингующие на площади собирают деньги на еду

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг представителей партий, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября.

Представитель «Чон казата» Сыймык Жапыкеев предложил участникам акции протеста скинуться на еду.

После этого митингующие стали бросать деньги в специальный пакет. Сыймык Жапыкеев заявил, что за едой и напитками пойдут опредеденные люди, которые принесут провизию. Как стало известно, в общей сложности митингующие собрали 44 тысячи сомов.

Отметим, что на площади собралось более 2 тысяч человек.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167591/
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