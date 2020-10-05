Выборы-2020. На митинге партий вновь произошла стычка

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг представителей партий, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября.

Во время акции протеста произошла перепалка, которая едва не переросла в драку.

К митингующим подошел неизвестный, который потребовал дать ему микрофон. Представитель «Чон казата» Сыймык Жапыкеев возмутился этим и чуть не подрался с мужчиной. Его сдержали представители других партий.

После этого Сыймык Жапыкеев призвал митингующих не сдвигаться с места акции протеста и стоять до конца.