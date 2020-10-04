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Общество

Вне помещений накануне на выборах проголосовали 24 тысячи 472 человека

Вчера, 3 октября, проголосовали вне помещений 24 тысячи 472 избирателя, или 83,5 процента от числа подавших заявлений в УИК о голосовании вне помещений. Об этом сегодня на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, для участия в голосовании вне помещения подали 29 тысяч 320 заявлений. Не проголосовали 16,5 процента, или 4 тысячи 848 избирателей. Они могут сделать свой выбор сегодня.

Отметим, что право голосовать вне помещений имели те, кто не может прийти на избирательные участки по состоянию здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167368/
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