Член ЦИК: Массовый подвоз избирателей не является нарушением

На многие избирательные участки страны начали массово подвозить избирателей. Об этом 24.kg сообщили читатели.
Член ЦИК Тынчтык Шайназаров прокомментировал 24.kg факты подвоза избирателей на участки. «Это нормальное явление, потому что по форме № 2 закон позволяет гражданам голосовать там, где они считают нужным. Самое главное — Кыргызстан добился того, что один избиратель — это один голос, это железобетонно. Хоть 500 человек привезут, это роли не играет. Человек все равно зайдет один и будет голосовать за ту партию, которую считает нужной», — заявил он.
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