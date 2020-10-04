Член ЦИК: Массовый подвоз избирателей не является нарушением

На многие избирательные участки страны начали массово подвозить избирателей. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«В соцсетях стали писать о массовых подвозах избирателей, выкладывают фото и видео, как из маршруток выходят толпы людей. Является ли это нарушением?» — задаются вопросом читатели.

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров прокомментировал 24.kg факты подвоза избирателей на участки. «Это нормальное явление, потому что по форме № 2 закон позволяет гражданам голосовать там, где они считают нужным. Самое главное — Кыргызстан добился того, что один избиратель — это один голос, это железобетонно. Хоть 500 человек привезут, это роли не играет. Человек все равно зайдет один и будет голосовать за ту партию, которую считает нужной», — заявил он.

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