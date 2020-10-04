На 10.00 на выборах в Жогорку Кенеш проголосовал 236 тысяч 921 избиратель

По состоянию на 10.00 на выборах депутатов Жогорку Кенеша проголосовал 236 тысяч 931 избиратель. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, за два часа успели проголосовать 6,72 процента избирателей, включенных в списки. Всего в Кыргызстане, по официальным данным, 3 миллиона 523 тысячи 532 избирателя.

В Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. В стране открыты 2 тысячи 430 участков, еще 45 — за рубежом. Голосование завершится в 20.00. К 22.00 ЦИК планирует представить предварительные итоги выборов депутатов парламента седьмого созыва.