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Общество

На 9.50 в Кыргызстане не зарегистрировано нарушений выборного законодательства

По данным на 9.50, общественная ситуация в Кыргызстане стабильная, нарушений выборного законодательства не зарегистрировали. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления МВД Султан Макилов.

По его словам, МВД издало приказы об обеспечении порядка на выборах. К работе привлекли более 10 тысяч милиционеров и более 7 тысяч дружинников. Для координации на местах организовали штабы. Для быстрого реагирования на нарушения создали более 200 групп документирования.

«Сотрудники ОВД работают в усиленном режиме. Их обеспечили средствами индивидуальной защиты», — подчеркнул Султан Макилов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167361/
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