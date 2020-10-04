С утра в call-центр республиканского штаба по выборам поступило 52 жалобы

На 10.30 утра в call-центр Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении выборов депутатов Жогорку Кенеша поступило 52 звонка. Об этом сообщили в правительстве.

В основном звонки касаются несоблюдения избирателями санитарно-эпидемиологических норм, некоторые граждане не могут найти себя в списках избирателей.

С 8.00 до 20.00 в здании Дома правительства работает call-центр. Любой избиратель может позвонить на телефоны горячей линии и сообщить об отсутствии электричества, интернета, несоблюдении членами избирательных комиссий и наблюдателями масочного режима и установленных санитарных норм и иных нарушениях.

Телефоны горячей линии: 0312662858, 625119, 662851, 961454, 960311.

«Звонки на эти номера со стационарных телефонов Бишкекской телефонной городской сети ОАО «Кыргызтелеком» бесплатные, из регионов и через операторов мобильной связи — согласно действующим тарифам», — подчеркнули в кабмине.