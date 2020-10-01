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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 октября: в некоторых районах дожди

В Кыргызстане дожди ожидаются в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +5, днем +19 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +3, днем +19 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +6, днем до +22 градусов.

В Нарынской области −2 ночью и +17 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +1, днем +17 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +1, днем +17 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167071/
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