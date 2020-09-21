Кыргызстанцы приняли участие в фестивале национальных культур в Братске

В Братске прошел фестиваль национальных культур, в котором приняли участие и представители Кыргызстана. О мероприятии сообщил сайт Братской студии телевидения.

«Братск — город многонациональный. На прошедшем фестивале о культуре своей родины рассказывали и показывали кыргызы, азербайджанцы, узбеки, таджики, украинцы, русские, татары и литовцы. Вместе — целая страна. К палаткам выстроились очереди. Ведь здесь можно было не только узнать об интересных фактах из истории того или иного государства, но и отведать национальные блюда», — говорится в видеосюжете.



