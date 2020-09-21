21:02
USD 79.04
EUR 93.73
RUB 1.05
Общество

Кыргызстанцы приняли участие в фестивале национальных культур в Братске

В Братске прошел фестиваль национальных культур, в котором приняли участие и представители Кыргызстана. О мероприятии сообщил сайт Братской студии телевидения.

«Братск — город многонациональный. На прошедшем фестивале о культуре своей родины рассказывали и показывали кыргызы, азербайджанцы, узбеки, таджики, украинцы, русские, татары и литовцы. Вместе — целая страна. К палаткам выстроились очереди. Ведь здесь можно было не только узнать об интересных фактах из истории того или иного государства, но и отведать национальные блюда», — говорится в видеосюжете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165830/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Беловодский клуб культуры и отдыха разваливается на глазах. Жители просят помощи
Все желающие могут принять участие в Неделе комуза в Кыргызстане
Русский театр драмы примет участие в международном фестивале
Впервые в истории: кыргызская группа едет на фестиваль The Beatles в Ливерпуль
Афиша Бишкека на неделю: концерт гобоиста, кинопремьеры, выставки
Только один объект культуры построили в Кыргызстане в 2019 году
Афиша Бишкека на неделю: лекции, выставки, кинопремьеры
Афиша Бишкека на неделю: ледовые скульптуры и концерты классической музыки
Афиша Бишкека на неделю: новогодние елки, сказки и велопробег Дедов Морозов
Афиша Бишкека на неделю: новогодние сказки, выставки и кинопремьеры
Популярные новости
Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в&nbsp;Бишкеке Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в Бишкеке
Раскрыта смертельная опасность популярного в&nbsp;Кыргызстане лекарства от&nbsp;COVID-19 Раскрыта смертельная опасность популярного в Кыргызстане лекарства от COVID-19
В&nbsp;день рождения Алмазбека Атамбаева сторонники устроили пикет у&nbsp;здания ГКНБ В день рождения Алмазбека Атамбаева сторонники устроили пикет у здания ГКНБ
Россия возобновит авиасообщение с&nbsp;Кыргызстаном с&nbsp;21&nbsp;сентября Россия возобновит авиасообщение с Кыргызстаном с 21 сентября
Бизнес
realme&nbsp;&mdash; новый ТОП среди смартфонов за&nbsp;свою стоимость realme — новый ТОП среди смартфонов за свою стоимость
Оплачивайте аренду учебников онлайн! Оплачивайте аренду учебников онлайн!
Мобильный оператор&nbsp;О! награжден за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие экономики Кыргызстана Мобильный оператор О! награжден за вклад в развитие экономики Кыргызстана
Как бороться с&nbsp;высокой температурой у&nbsp;детей? Как бороться с высокой температурой у детей?
21 сентября, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 сентября: днем без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 сентября: днем без о...
20:44
Кыргызстанцы приняли участие в фестивале национальных культур в Братске
20:01
realme — новый ТОП среди смартфонов за свою стоимость
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:46
Ремонт больницы в Токмаке планируют завершить до конца сентября