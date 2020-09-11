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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Алмазбека Атамбаева. Обвиняемым продлили срок содержания под стражей

Срок судебного разбирательства по событиям в Кой-Таше продлен до 11 ноября. Своим решением председательствующий судья Марат Сыдыков продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алмазбека Атамбаева, Фарида Ниязова, Равшана Джеенбекова, Каната Сагымбаева, Мээрбека Мискенбаева, Фархата Баабиева, Рыспека Карыпбек уулу и Каната Осмоналиева.

Под домашним арестом остаются Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Кундуз Жолдубаева, Нооруз Капарбек уулу, Амангельды Какебаев и Марат Шаманов.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164913/
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