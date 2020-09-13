Неделя-24. «Бутун» запрыгнул в уходящий предвыборный поезд и открытие границ

Еще один выборный скандал завершился не в пользу ЦИК. Ранее комиссия отказалась регистрировать список партии «Бутун Кыргызстан». Представители организации обратились в суд и выиграли его. Центризбирком опротестовывать решение не стал, так что в итоге в гонку за мандатами Жогорку Кенеша отправились 16 партий.

Также стало известно по итогам жеребьевки, какие номера партии получили в избирательном бюллетене. На первом месте оказался провластный «Биримдик». Кроме того, в бюллетене будет пункт «Против всех». Выборы в парламент пройдут 4 октября.

Из приятных новостей — Кыргызстан и Казахстан возобновляют авиасообщение. Договоренность достигли во время встречи министров иностранных дел двух стран Чингиза Айдарбекова и Мухтара Тлеуберди. Авиасообщение приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

К сожалению, по России вопрос пока так и остается открытым. Единственно, что премьер-министр Кубатбек Боронов заявил недавно: запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может быть снят в ближайшее время. Но конкретных дат никто не называет, хотя переговоры идут.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Кто рвется в парламент. Обзор партийных списков

Фото из интернета. Окончательно в избирательный бюллетень вошли 16 партий

Центризбирком зарегистрировал 16 партий для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша. С 4 сентября в Кыргызстане стартовала агитационная кампания. Журналисты 24.kg продолжают изучать списки кандидатов в депутаты.

Одной из первых ЦИК зарегистрировал партию «Ата Мекен». К политобъединению у сотрудников ведомства практически не возникло вопросов: все документы социалисты сдали вовремя и в полном объеме. Опыт как-никак. В списке партии 150 человек — «Выборы-2020. Балашка, сестры, братья, безработные. Кто еще в списке «Ата Мекена».

От «Замандаша» за депутатские мандаты будут бороться 156 кандидатов. Ранее партия озвучила топ-10, однако окончательный вариант претерпел изменения. В первой десятке числился президент строительной компании «KG Групп» Имамидин Ташов. Его заменили завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Азаматом Араевым. Подробнее — «Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и безработные. Кто в списке «Замандаша».

Партия «Чон казат» приобрела узнаваемость после радикальных призывов отнять и поделить добро, принадлежащее местным олигархам. Эксперты полагают, что партия — это проект, созданный под выборы. 4 октября станет понятно, так ли это.

В предвыборном списке кандидатов 82 человека. В топ-10 бывший прокурорский работник и предсказательница — «Выборы-2020. Чекист, экстрасенс, журналисты. Кто еще в списке «Чон казата».

В список партии «Социал-демократы Кыргызстана» изначально входили 104 человека, однако после проверки рабочей группы избирательной комиссии три выбыли. Подробнее — «Выборы-2020. Обвиняемые, беглянка, сыновья. Кто еще в списке «Социал-демократов».

Читайте по теме Выборы-2020. Силовики хотят в парламент: кто от какой партии баллотируется

В Кыргызстане началась предвыборная гонка. За депутатские мандаты будут бороться 16 политических партий. Среди 1 тысячи 912 зарегистрированных в ЦИК кандидатов — политики, учителя, бывшие и нынешние чиновники, артисты, журналисты, экстрасенс, друзья и родственники околокриминальных персон. 639 человек, то есть почти каждый третий кандидат — безработный. Подробнее — «Выборы-2020. 639 безработных хотят стать депутатами седьмого созыва».

Суд по жалобе «Бутун Кыргызстана» на решение ЦИК завершился победой для партии. Избирательная комиссия опротестовывать решение не стала. Политическая организация во главе с Адаханом Мадумаровым будет участвовать в выборах-2020. В списке 120 кандидатов на депутатские мандаты. Подробнее — «Выборы-2020. Артист, папа беглеца, генералы. Кто в списке «Бутун Кыргызстана».

Американец Ноа Бретчер мечтает жить в Кыргызстане

Американец Ноа Бретчер приехал в Кыргызстан в июле 2019 года по программе организации Peace Corp («Корпус мира»). В стране он пробыл недолго: из-за пандемии коронавируса в марте 2020-го волонтеру пришлось покинуть КР. Но за короткое время Ноа выучил кыргызский язык и проникся культурой кочевого народа. О своих впечатлениях о Кыргызстане Ноа Бретчер рассказал в интервью 24.kg.

О тонкостях создания кумыса

Этнографический городок «Кымыз-Ордо» расположен в селе Бактуу-Долоноту, в самом центре курортной зоны на Иссык-Куле. Он сразу бросается в глаза необычным видом, все выполнено в национальном стиле. Хозяйка заведения Шейшен кызы Венера первым делом наливает нам пиалу целебного напитка. Подробнее — в репортаже 24.kg из Иссык-Кульской области.

Школа в жизни и на дистанционке

Фото 24.kg. Начальная школа в селе Западном

Старый барак с выбитыми стеклами, обшарпанными стенами и полом, скудная мебель, место которой давно на свалке, крохотные печки — в такой «школе» занимаются 60 детей в селе Западном. Подробнее в репортаже «Барак без окон, туалета, отопления. Как в селе Западном учатся маленькие дети».

Учебный год в Кыргызстане начался в дистанционном режиме для большинства школьников. В учебные заведения ходят только первоклассники. Остальные грызут гранит науки за экранами телевизоров, компьютеров и смартфонов. Родители резонно интересуются, учитывал ли кто-нибудь влияние постоянного контакта с экранами на зрение школьников. И отмечают, что у детей уже появились с этим проблемы. Подробнее о проблеме — «Мучение, а не учение. Родители просят вернуть детей в школы».

Живописные места Кыргызстана в фото и видео читателей

Фото Владислава Ногая. Ала-Арчинское водохранилище

Хоть и наступила осень, лето нас, конечно, еще не отпускает, потому что авторы «Мгновений жизни» не только хорошо отдохнули, но и много путешествовали. И, естественно, не ограничивались Иссык-Кулем. В доказательство наша очередная подборка фотографий с озерной тематикой — «Мгновения жизни. Летняя Ала-Арча и горные озера».

Чей туфля? Насколько вы грамотны

Восьмого сентября — Международный день грамотности. Его объявила ЮНЕСКО в 1966 году. В современном мире понятие грамотности рассматривается шире — это уже не просто умение читать и излагать мысли на бумаге, но и делать это согласно установленным грамматическим нормам. Предлагаем вам приобщиться: пройти небольшой тест на грамотность.