Из попавших под амнистию 2 тысяч заключенных освобождено всего 44 человека

Из 1 тысячи 958 осужденных, которые подпадают под амнистию, акт освобождения применен только к 140 заключенным. Из них 78 имеют непогашенные материальные иски. Об этом сообщает ГСИН.

Уточняется, что амнистия не применяется в отношении подсудимого либо осужденного, который не возместил как минимум 3/4 суммы причиненного им ущерба.

«Под амнистию подпадают 953 осужденных, которые совершили побег. Из них семь человек явились добровольно в места отбывания наказания. Если оставшиеся 946 осужденных не возвратятся, то они не будут освобождены от наказания», — говорится в сообщении.

В суды подготовлены и направлены материалы на 54 осужденных, из которых рассмотрены и освобождены 44 человека.

По данным правозащитников, число разыскиваемых значительно меньше. Представители Коалиции против пыток отмечают, что в результате применения амнистии у 47 осужденных появилось право на условно-досрочное освобождение. По результатам рассмотрения материалов 14 человек освобождены условно-досрочно.

Сегодня в тюрьмах содержатся около 10 тысяч заключенных, а в следственных изоляторах около тысячи. Кыргызстан в год тратит до $3,8 миллиона на их питание. Коалиция против пыток

Для сокращения затрат необходимо освободить от 30 до 50 процентов спецконтингента. Последняя амнистия освобождает меньше одного процента осужденных.