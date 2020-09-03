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Общество

Адвокаты журналиста из Узбекистана обвиняют Генпрокуратуру в нарушениях

Адвокаты оппозиционного журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева направили в Генпрокуратуру заявление на действия сотрудников ГКНБ, незаконно задержавших, как они утверждают, их подзащитного. Об этом 24.kg сообщил один из юристов репортера Тимур Карабаев.

По его словам, Генеральная прокуратура тоже допустила нарушение, отправив их заявление в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона.

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«Но это нонсенс. Не может Генпрокуратура отправлять наше заявление в нижестоящую инстанцию. Кроме того, хотел бы еще уточнить, что сейчас в СИЗО ГКНБ работают эксперты Наццентра по предупреждению пыток. Мы просим, чтобы нас включили в группу. Они проверяют заявление нашего доверителя Абдуллаева о том, что он подвергался пыткам и жестокому обращению со стороны следователей госкомитета. Мы это также отразим в своем заявлении», — добавил Тимур Карабаев.

Отметим, что Бобомурод Абдуллаев запросил статус беженца. Рассмотрение обращения приостановлено, так как необходимо его личное присутствие.

Он приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после его завершения журналист не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Бобомурода Абдуллаева задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда его взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163889/
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