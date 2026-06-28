Власти Узбекистана намерены ограничить доступ к соцсетям детям до 16 лет. Об этом заявила министр дошкольного и школьного образования Эъзозхон Каримова.

По ее словам, рассматривается возможность законодательного ограничения доступа к социальным сетям для детей младше 16 лет.

«Мы тоже сейчас рассматриваем этот вопрос. Уже обсуждали его с депутатами и сенаторами. Хотим подготовить законопроект и вынести его на общественное обсуждение. Думаю, такой порядок должен быть и у нас.

Полностью исключить телефоны из жизни детей невозможно, однако важно формировать культуру их использования. Сейчас век технологий, мы не можем просто забрать у детей телефоны. Конечно, они нужны. Но должна быть культура и мера их использования. Есть приказ о том, чтобы ученики оставляли телефоны перед входом в школу, есть правила поведения», — сказала она.

Мы хотим усилить контроль и законодательно ограничить использование соцсетей детьми до 16 лет, добавила чиновница.

Запретить использование социальных сетей детьми младше 16 лет решили и в Великобритании.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принял постановление, запрещающее детям младше 15 лет создавать аккаунты и пользоваться социальными сетями. Такое же решение действует в Турции.

А в Казахстане школьникам запретят смартфоны на уроках.

Напомним, Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей.