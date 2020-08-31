09:27
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 31 августа 2010 года

Самым теплым в Бишкеке было 31 августа 2010 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +36,5 градуса.

Самым холодным 31 августа было в 1946 году, когда температура составила +5,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +23,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года, когда средняя температура составила +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 31 августа ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +10-15 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +27-32 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163511/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым было 30 августа 2007 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 29 августа 1970 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 23 августа 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 22 августа 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 16 августа 1975 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 15 августа 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 9 августа 1968 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 8 августа 1944 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 2 августа 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 1 августа 2008 года
Популярные новости
Кыргызстанцы, находящиеся в&nbsp;РФ, теперь могут улететь домой в&nbsp;свободном графике Кыргызстанцы, находящиеся в РФ, теперь могут улететь домой в свободном графике
Как партии готовят сторонников: на&nbsp;участки в&nbsp;Бишкеке массово свозят сельчан Как партии готовят сторонников: на участки в Бишкеке массово свозят сельчан
Нужно&nbsp;ли проводить расследование по&nbsp;высокой смертности от&nbsp;коронавируса (опрос) Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)
ДТП с&nbsp;Maybach. Кандидат в&nbsp;депутаты подтвердил, что машина была оформлена на&nbsp;него ДТП с Maybach. Кандидат в депутаты подтвердил, что машина была оформлена на него
Бизнес
Акция! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Лечение онлайн. Как это работает? Лечение онлайн. Как это работает?
Молодежь Кыргызстана призывает не&nbsp;продавать свои голоса на&nbsp;выборах Молодежь Кыргызстана призывает не продавать свои голоса на выборах
Успейте оплатить налоги на&nbsp;землю, жилье и&nbsp;транспорт вместе с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Успейте оплатить налоги на землю, жилье и транспорт вместе с «Керемет Банком»
31 августа, понедельник
09:25
Спасибо, медики! В Бишкеке сняли видеоклип в благодарность медикам Спасибо, медики! В Бишкеке сняли видеоклип в благодарно...
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 31 августа 2010 года
08:01
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости
30 августа, воскресенье
23:00
В Тайване воздушный змей утащил в небо трехлетнюю девочку
21:27
Первого сентября рядом с Землей пролетит астероид
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 августа: днем еще будет жарко
20:15
В Бишкек из Дели вернулись 64 кыргызстанца
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и празднование Дня независимости