Подача электроэнергии в Кара-Кече возобновится, как только там станет безопасно

Систему подачи электроэнергии на угольном разрезе Кара-Кече восстановят после того, как электриков допустят МЧС и местные власти. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Востокэлектро».

Читайте по теме В Кара-Кече обещают за 10 дней построить временную дорогу

По ее данным, после того как соответствующие органы устранят последствия оползня и камнепада, специалисты компании приступят к ликвидации аварии на линии электропередачи.

«Руководство нарынского филиала «Востокэлектро» побывало на месте, под оползень и камнепад попали две опоры. На участке периодически повторяется камнепад, и нахождение сотрудников компании является опасным», — проинформировали в «Востокэлектро».

Ранее по пути в угольный разрез Кара-Кече произошел камнепад, упали столбы электропередачи. С тех пор там нет света, не работают экскаваторы и другое оборудование.