Два детских сада и спорткомплекс построили в Алайском районе

В Алайском районе Ошской области закончили строительство двух детских садов и спортивного комплекса и сдали их в эксплуатацию. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь полпредства в регионе Нуркыз Кадырбек кызы.

Она отметила, что в селе Кум-Шоро из бюджета айыл окмоту построили детский сад на 30 мест. Для этого выделили 6 миллионов 883 тысячи 857 сомов.

В айыл окмоту Корул на месте бывшей поликлиники также возвели детсад за 5 миллионов 550 тысяч сомов на 75 мест. В дошкольном учреждении 16 человек обеспечили работой.

В айыл окмоту Жошолу закончили строительство спортивного комплекса за 14 миллионов 670 тысяч сомов.