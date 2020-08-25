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Общество

Каждый пятый ученик в школах Бишкека из социально уязвимой семьи

Практически пятая часть учеников в школах Бишкека — из социально уязвимых семей. Об этом на августовской онлайн-конференции учителей сообщила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева.

По ее словам, во всех школах составлен социальный паспорт учащихся школ города, общее число детей из социально уязвимых семей в 2019-2020 учебном году было 36 тысяч 56 человек (22 процента), в том числе сироты — 390, полусироты — 5 тысяч 300, из неблагополучных семей — 3 тысячи 110, из малообеспеченных — 2 тысячи 537, дети мигрантов — 5 тысяч 520.

«С данными детьми и их родителями, официальными представителями проводятся индивидуальные консультационные работы, тренинги, разработаны информационные и образовательные программы, направленные на обучение конструктивному поведению в кризисных ситуациях», — отметила Эльмира Иманалиева.

Она отметила, что в школе-интернате № 71 по решению суда обучается 200 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. В учреждении за счет местного бюджета созданы условия для проживания, обучения и воспитания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163231/
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