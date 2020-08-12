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Общество

Адвокатов не пускают в СИЗО к арестованному журналисту из Узбекистана

К задержанному в Бишкеке журналисту из Узбекистана Бобомуроду Абдуллаеву не пускают адвокатов. Об этом 24.kg сообщил его защитник Тимур Карабаев.

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По его словам, сегодня адвокаты пытались встретиться со своим подзащитным в СИЗО ГКНБ, однако юристов к нему не пропустили.

«Сотрудники ГКНБ объяснили нам, что у Абдуллаева 14-дневный карантин. Когда человек попадает в СИЗО, его помещают в карантинную камеру для того, чтобы огородить других людей от заражения. Однако никогда лицам, содержащимся там, не отказывали во встречах с адвокатами. Необходимо отметить, что я уже контактировал с Бобомуродом Абдуллаевым 9 августа в ГКНБ во время его задержания, еще два адвоката контактировали с ним во время меры пресечения. О каком карантине может идти речь? Это нонсенс», — сказал Тимур Карабаев.

Адвокат добавил, что Бобомуроду Абдуллаеву необходимо подать документы на предоставление статуса политического беженца. Все документы необходимо подписать самому журналисту.

«Это на руку органу, который будет рассматривать вопрос о выдаче или невыдаче Абдуллаева, — Генпрокуратуре. У нас хотят выбить 14 дней, чтобы не дать доступ к подзащитному. Это прямое нарушение прав Абдуллаева. Мы попросили сотрудников, чтобы они взяли у нас документы, отнесли ему на подпись, но и в этом нам отказали. Никаких письменных документов о запрете на встречу с подзащитным не предоставляют. Ощущение, что ГКНБ — посольство иностранного государства, где не работают законы Кыргызстана», — возмутился юрист.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Он был задержан спецслужбами по запросу властей Узбекистана. Решением суда Бобомурода Абдуллаева взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162286/
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