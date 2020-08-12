Адвокатов не пускают в СИЗО к арестованному журналисту из Узбекистана

К задержанному в Бишкеке журналисту из Узбекистана Бобомуроду Абдуллаеву не пускают адвокатов. Об этом 24.kg сообщил его защитник Тимур Карабаев.

Читайте по теме Журналиста из Узбекистана не депортируют. Юрист объясняет почему

По его словам, сегодня адвокаты пытались встретиться со своим подзащитным в СИЗО ГКНБ, однако юристов к нему не пропустили.

«Сотрудники ГКНБ объяснили нам, что у Абдуллаева 14-дневный карантин. Когда человек попадает в СИЗО, его помещают в карантинную камеру для того, чтобы огородить других людей от заражения. Однако никогда лицам, содержащимся там, не отказывали во встречах с адвокатами. Необходимо отметить, что я уже контактировал с Бобомуродом Абдуллаевым 9 августа в ГКНБ во время его задержания, еще два адвоката контактировали с ним во время меры пресечения. О каком карантине может идти речь? Это нонсенс», — сказал Тимур Карабаев.

Адвокат добавил, что Бобомуроду Абдуллаеву необходимо подать документы на предоставление статуса политического беженца. Все документы необходимо подписать самому журналисту.

«Это на руку органу, который будет рассматривать вопрос о выдаче или невыдаче Абдуллаева, — Генпрокуратуре. У нас хотят выбить 14 дней, чтобы не дать доступ к подзащитному. Это прямое нарушение прав Абдуллаева. Мы попросили сотрудников, чтобы они взяли у нас документы, отнесли ему на подпись, но и в этом нам отказали. Никаких письменных документов о запрете на встречу с подзащитным не предоставляют. Ощущение, что ГКНБ — посольство иностранного государства, где не работают законы Кыргызстана», — возмутился юрист.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Он был задержан спецслужбами по запросу властей Узбекистана. Решением суда Бобомурода Абдуллаева взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.