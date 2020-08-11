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Общество

Скончалась экс-министр иностранных дел Жамал Ташибекова

Фото Sputnik. Экс-глава МИД советского периода Жамал Ташибекова

В результате тяжелой болезни на 83-м году жизни скончалась бывший министр иностранных дел Жамал Ташибекова. 

С 1980 по 1986 год она трудилась заместителем председателя Совета министров, одновременно являясь главой МИД.

Жамал Ташибекова сыграла ключевую роль в установлении дружественных отношений между СССР и Китайской Народной Республикой.

В ее активе также должности заместителя председателя Фрунзенского горисполкома, председателя президиума Кыргызского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

Еще она возглавляла Госкомиссию по делам семьи, женщин и молодежи при правительстве, Федерацию женских организаций и была главой дирекции Дома дружбы Министерства культуры и туризма. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162259/
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