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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 2 августа 2008 года

Самым теплым в Бишкеке было 2 августа 2008 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,5 градуса.

Самым холодным 2 августа было в 1989-м, когда температура составила +7,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +23,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года, когда средняя температура составила +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 2 августа ночью в Бишкеке ожидаются дождь и гром. Температура воздуха составит +16-18 градусов. Днем в столице также будет дождливо. Воздух прогреется до +29-31 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161151/
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