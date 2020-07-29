16:22
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Общество
Сюжеты: Новый коронавирус, Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

Дело Текебаева. Генпрокуратура требует вызвать в суд лечащего врача политика

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством Айнуры Сатаровой.

Омурбек Текебаев перенес недавно двустороннюю пневмонию и по предписанию лечащего врача должен находиться дома, соблюдая режим самоизоляции.

Однако представители гособвинения заявили ходатайство, которое суд удовлетворил, что на следующее заседание, запланированное на 3 августа, Омурбека Текебаева должны доставить, как и вызвать его лечащего врача. Он должен пояснить, действительно ли политику следует находиться 14 дней дома или он может посещать судебные слушания.

Адвокат обвиняемых Таалайгуль Токтакунова возмущена решением суда.

Читайте по теме
Супруга Омурбека Текебаева госпитализирована с коронавирусом. Он тоже заболел

По ее словам, суд проигнорировал все мыслимые предписания и нормы, принятые не только на местном, но и на международном уровне, согласно которым переболевшие пневмонией и коронавирусом обязаны, чтобы не подвергать опасности заражения окружающих, положенный срок не выходить из дома.

«Да, мой подзащитный выздоровел. Но у него сейчас реабилитационный период и он не может нарушить карантин. Суд должен отложить процесс на 14 дней», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161097/
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
Сайт COVID.KG обновили: внесли актуальные данные по вспышке коронавируса
Премьер недоволен. Подворные обходы проводят плохо
Аида Исмаилова: Кыргызстан борется с COVID-19 на руинах санэпидемслужбы
COVID-19. В ООН обеспокоены состоянием содержащихся в тюрьмах Кыргызстана
В Бишкек из Турции вернулись 323 кыргызстанца, включая транзитных пассажиров
Обещал доставить кислородные концентраторы. В Бишкеке задержан мошенник
Медики из России помогут нам в разработке нового протокола лечения COVID-19
Россия не передавала авифавир Кыргызстану. Как слухи мешают врачам вас лечить
Премьер призвал завершить строительство новых больниц в установленные сроки
Правительство решило выплачивать надбавки и патологоанатомам
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония&nbsp;&mdash; это не&nbsp;COVID-19 Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония — это не COVID-19
В&nbsp;КР&nbsp;выявлено 689 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 32&nbsp;813 В КР выявлено 689 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 32 813
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 483 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 33&nbsp;296 В КР выявили 483 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 33 296
Бизнес
Профессор Назаралиев: С&nbsp;последствиями пандемии нам еще работать долго Профессор Назаралиев: С последствиями пандемии нам еще работать долго
Поддержка ночного стационара от&nbsp;Dos Credobank Поддержка ночного стационара от Dos Credobank
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
29 июля, среда
16:06
Дело Текебаева. Генпрокуратура требует вызвать в суд лечащего врача политика Дело Текебаева. Генпрокуратура требует вызвать в суд ле...
15:51
Сайт COVID.KG обновили: внесли актуальные данные по вспышке коронавируса
15:34
Премьер недоволен. Подворные обходы проводят плохо
15:21
Омбудсмен рекомендует Минздраву сверить данные врачей и ФОМС по всем позициям
15:05
Аида Исмаилова: Кыргызстан борется с COVID-19 на руинах санэпидемслужбы