При каких условиях школы заработают в реальном режиме, рассказал Толон Исаков

В случае возобновления работы школ в реальном режиме для них подготовят рекомендации. Об этом 24.kg сообщил и. о. замдиректора департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Толон Исаков.

По его словам, особое внимание будет уделяться водоснабжению, качеству питьевой воды, канализации. «Без этого даже не стоит говорить о возобновлении учебного процесса. Если же уроки все-таки начнутся, то будет разработан соответствующий алгоритм. Длительность перерывов, скорее всего, тоже будет пересмотрена», — сказал Толон Исаков.

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Он отметил, что пока представители Минобразования с таким вопросом к ним не обращались.

«Но, я думаю, при необходимости работа будет проведена быстро. Если же ситуация не выправится, мы не можем рисковать. Низкая заболеваемость среди детей не говорит о том, что можно возвращаться к обычному режиму обучения», — подчеркнул и. о. замдиректора.

«В основном заражаются люди работоспособного возраста. Это объясняется активным образом жизни. Они перемещаются, работают, ходят в гости. Поэтому мы должны соблюдать дистанционный режим, самоизолироваться», — добавил Толон Исаков.

Накануне в Минобразования заявили, что учебный год в школах начнется, скорее всего, дистанционно. Чиновники считают целесообразным, чтобы учителя, родители и школьники начали подготовку к дистанционному обучению.

Если ситуация изменится к лучшему, то ученики смогут посещать школу в реальном режиме.

В ЮНИСЕФ дали рекомендации, как открывать школы в условиях COVID-19.

Ранее в ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу. Дети младше десяти лет оказались менее восприимчивы к действию заразы, тогда как дети старше десяти лет, подростки и молодые люди старше двадцати лет заражаются с одинаковой степенью вероятности. Однако чем моложе человек, тем легче протекает болезнь.