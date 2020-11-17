Возвратом в школу учеников недоволен караколец

Родитель ученика школы № 1 города Каракола недоволен возращением к традиционной форме обучения. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, к обучению вернулись ученики 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. «Школа большая, учеников более 2 тысяч, в классах 30-45 детей. В 9-х и 11-х классах нет возможности делить учащихся на группы, и ученики сидят в тесных кабинетах. О социальной дистанции и санитарных нормах нет и речи. В школе даже тепловизоры для измерения температуры не работают», — отметил он.

Он добавил, что в этой ситуации жаль и учителей, которые могут заболеть. «Это настоящая диверсия против народа, чтобы заражения пошли быстрее. Я своего ребенка в школу отправлять больше не буду — опасно», — добавил он.

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