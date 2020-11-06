Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы после Нового года. Но это не точно

Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы после Нового года. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Депутат Валентина Лисниченко отметила, что школы не готовы к приему, потому что у них нет денег на приобретение дезинфицирующих средств и СИЗ. «Если мы с 11 ноября пустим в школы детей, то этот вопрос встанет остро», — отметила она.

Айжан Чыныбаева ответила, что 11 ноября, скорее всего, школы не откроются.

«Мы с Минздравом обсуждали этот момент, так как на 20-е число ожидается пик заболевания коронавирусом. Возможно, после Нового года. Потому что риски очень велики», — сказала Айжан Чыныбаева.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех школьников перевели на учебу онлайн.

Дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса.