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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу

В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу. На брифинге в Женеве глава технической группы ВОЗ в отделе чрезвычайных ситуаций Ван Керкхове обратила внимание журналистов на результаты свежего исследования по заболеваемости COVID-19. 

Ученые исследовали антитела у детей младше десяти лет и других групп. Самые младшие оказались менее восприимчивы к действию заразы, тогда как дети старше десяти лет, подростки и молодые люди старше двадцати лет заражаются с одинаковой степенью вероятности. Однако чем моложе человек, тем легче протекает болезнь.

Следующая задача ученых – определить, передается ли коронавирус от ребенка к ребенку, рассказала Вон Керкхове.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159513/
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