В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу. На брифинге в Женеве глава технической группы ВОЗ в отделе чрезвычайных ситуаций Ван Керкхове обратила внимание журналистов на результаты свежего исследования по заболеваемости COVID-19.

Ученые исследовали антитела у детей младше десяти лет и других групп. Самые младшие оказались менее восприимчивы к действию заразы, тогда как дети старше десяти лет, подростки и молодые люди старше двадцати лет заражаются с одинаковой степенью вероятности. Однако чем моложе человек, тем легче протекает болезнь.

Следующая задача ученых – определить, передается ли коронавирус от ребенка к ребенку, рассказала Вон Керкхове.