Возврат учеников в школы. Акимы заставляют директоров покупать дезсредства и СИЗ

Кто будет обеспечивать школы дезинфицирующими средствами и СИЗ, поинтересовалась на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку депутат Валентина Лисниченко.

«Я посмотрела требования Минздрава и Минобразования к возобновлению учебного процесса в школах. Их надо обеспечить СИЗ, дезинфицирующими лампами. Но школы не имеют возможности их покупать. Как будем решать этот вопрос?» — спросила она.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева ответила, что этот вопрос обсуждался с управлением образования. «Есть обратная связь с родителями, в некоторых школах они готовы взять на себя расходы. Кроме того, из гумпомощи будем распределять СИЗ», — сказала она.

Однако Валентина Лисниченко возразила, что далеко не все родители согласны платить. «Дело не только в масках. Те же дезлампы — одна более 5 тысяч сомов стоит. Это же должна быть политика города, нельзя все перекинуть на плечи школ. Сейчас родители отказываются платить в фонды, школы бросили на выживание. Что мы будем делать? Акимы говорят директорам — идите и купите со своей зарплаты СИЗ, а если не справляетесь — уходите. У меня есть такие факты. Но это же не постановка вопроса. Мы должны решать его. Если пустим детей, то эти вопросы встанут очень остро. Есть школы, в которых даже хлорки нет, не говоря уже о лампах», — сказала депутат.

Айжан Чыныбаева отметила, что изучит озвученные факты и предоставит информацию позднее.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех школьников перевели на учебу онлайн.

Дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса.