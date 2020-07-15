12:33
USD 77.51
EUR 87.98
RUB 1.09
Общество

В Кыргызстане не смогли установить предельные цены на лекарства

Департамент лекарственного обеспечения не успел установить предельные розничные и оптовые цены на лекарства. Об этом сегодня на брифинге сообщила заведующая сектором мониторинга ценообразования департамента лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Айша Сулайманова.

В 2019 году принято постановление об утверждении временных правил регулирования цен на лекарственные средства в Кыргызстане. Постановление вступило в силу в январе 2020 года, департамент лекарственного обеспечения начал подготовительную работу.

«Но в процессе расчета возникли сложности из-за пандемии, закрытия границ, нестабильности курса одной из мировых валют, а Кыргызстан является импортозависимой страной. На сегодня 97-98 процентов лекарств ввозится из ближнего и дальнего зарубежья. Все это повлияло на то, что мы не смогли установить цены», — рассказала Айша Сулайманова.

Кроме того, она отметила, что изначально не был учтен фактор возможного колебания курса валют. Поэтому рабочая группа решила внести необходимые изменения, подготовлен новый вариант постановления. Сейчас он проходит процедуру согласования в правительстве.

«Сейчас он находится на финальном этапе. В этом постановлении речь идет о регулировании цен на препараты, включенные в справочник лекарственных средств, возмещаемых по дополнительной программе обязательного медицинского страхования и программе государственных гарантий. Да, там есть некоторые препараты, которые применяют при лечении коронавируса, но не все. Буквально две недели назад мы определили перечень лекарств, которые применяют для лечения COVID-19, но это не имеет отношения к постановлению правительства о временном регулировании цен на лекарства», — заключила Айша Сулайманова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159509/
просмотров: 928
Версия для печати
Материалы по теме
Государственное регулирование цен на лекарства может привести к их дефициту
У Антимонопольного агентства нет базы для проверки завышения цен на лекарства
Финпол вновь выявил перекупщиков, продающих лекарства по завышенным ценам
Необоснованно высокие цены в аптеках: фармацевтов припугнули отзывом лицензии
Правительство будет регулировать цены на лекарства для лечения коронавируса
Депутата Жогорку Кенеша удивили высокие цены на лекарства в Кыргызстане
В Кыргызстане начнут регулировать цены на лекарства. Но пока не на все
В Кыргызстане создадут базу данных лекарств
После внедрения регулирования цены на лекарства могут снизиться в десять раз
В Кыргызстане введут регулирование цен на лекарства. Но не в ближайшее время
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;двусторонней пневмонии скончались два прокурора В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора
Бизнес
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Бесплатная связь от&nbsp;MegaCom для медиков страны Бесплатная связь от MegaCom для медиков страны
&laquo;Салих ЛТД&raquo; передала машину скорой помощи и&nbsp;СИЗ для поликлиники в&nbsp;селе Ленинском «Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
15 июля, среда
12:31
Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц...
12:22
В ГКНБ на допрос вызвали резидента Stand Up Назгуль Алымкулову
12:17
Государственное регулирование цен на лекарства может привести к их дефициту
12:15
После нападения на врача в Нацгоспитале установили камеры наблюдения и охрану
12:05
У Антимонопольного агентства нет базы для проверки завышения цен на лекарства