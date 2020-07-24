Финпол: Обнаруженные на складе лекарства не прятали, а готовили для продажи

Обнаруженные на складах лекарства предназначались для поставки в аптечные пункты республики для дальнейших продаж. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

В ведомстве напомнили, что в ходе досудебного производства по фактам необоснованного завышения цен и создания искусственного дефицита на лекарственные средства со стороны крупных поставщиков (фармкомпаний) республики проведены следственно-оперативные мероприятия.

«Проведены обыски на складах поставщиков лекарств. На одном из них обнаружены лекарственные препараты. Следствием было установлено, что они предназначались для поставки в аптеки», — рассказали в ГСБЭП.

Сейчас Финпол продолжает работу по недопущению необоснованного завышения цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. Службой установлены факты необоснованного завышения цен, отключения кассовых аппаратов в аптеках, перепродажа лекарств, продажа без соответствующих разрешительных документов. По всем фактам проводится досудебное производство.

Напомним, что об обнаружении склада рассказал премьер-министр Кубатбек Боронов. Он заявил, что правоохранительные органы обнаружили склады, где копили и скрывали лекарства.